Stellantis sfreccia sul Ftse Mib, focus su joint venture in Cina

Titta Ferraro 14 settembre 2021 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

Acquisti oggi su Stellantis che a metà seduta segna +1,51% a 17,08 euro. Secondo indiscrezioni Bloomberg, la casa automobilistica è impegnata in un negoziato con il partner cinese Guangzhou Automobile Group Co. per assumere il controllo della joint venture paritetica relativa al marchio Jeep in Cina.