Stellantis sfreccia ancora (+5%), attesa per parole Tavares. Intesa vede upside di oltre il 30%

19 gennaio 2021

MILANO (Finanza.com)

Ancora pioggia di acquisti su Stellantis arrivata a guadagnare in mattinata oltre il 5% a 14,22 euro dando seguito al balzo del 7,57% fatto segnare al debutto a Milano e a Parigi. Da oggi le azioni di Stellantis saranno quotate anche sul New York Stock Exchange (NYSE) e nel primo pomeriggio parlerà anche il ceo del nuovo gruppo, Carlos Tavares, in una conferenza stampa virtuale.Gli analisti intanto rimodulano le valutazioni dopo l'inizio ufficiale dell'era Stellantis. Intesa Sanpaolo dice buy indicando un target price di 17,8 euro dai 16 euro indicati precedentemente per FCA. Rispetto alla chiusura di ieri, il target implica un upside potenziale del 32% circa."Continuiamo a vedere una forte ratio industriale e finanziaria alla base della creazione di Stellantis, il cui divario di valutazione rispetto ai suoi concorrenti è destinato a chiudersi con la progressiva esecuzione del processo di integrazione tra FCA e PSA", rimarcano gli esperti di Intesa Sanpaolo che nella sua valutazione a 17,8 euro comprende 1,7 euro di upside rappresentato dal rialzo relativo alle sinergie annunciate, il cui impatto è stato inserito in maniera conservativa solo al 50% in attesa della divulgazione del piano industriale di Stellantis, atteso per la prima metà dell'anno.