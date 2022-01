Stellantis: rimborso anticipato linea credito da 6,3 mld con Intesa Sanpaolo

Redazione Finanza 28 gennaio 2022 - 12:14

Stellantis ha annunciato che la controllata FCA Italy e altre società italiane del gruppo hanno rimborsato con più di un anno di anticipo la linea di credito da 6,3 miliardi aperta con Intesa Sanpaolo (scadenza originaria di marzo 2023). La linea di credito, stipulata a giugno 2020, è stata strutturata per supportare la ripartenza e la trasformazione del settore automobilistico italiano dopo l'epidemia di Covid-19 fornendo liquidità alle attività della società in Italia e ai suoi fornitori italiani. La linea, spiega la nota, è stata determinante per il riavvio della produzione industriale e ha fornito continuità a progetti di investimento chiave per fornire un futuro sostenibile al settore automobilistico in Italia.La linea ha beneficiato della garanzia per l’80% di Sace, l’agenzia italiana per il credito all’export, nell’ambito del Decreto Liquidità emanato dal Governo e sotto la supervisione del ministero dell’Economia e Finanze (Mef) e del ministero dello Sviluppo Economico (Mise).