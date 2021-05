Stellantis: ricavi migliori delle attese ed Equita alza stime e target +10%

Alessandra Caparello 6 maggio 2021 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Ricavi pro-forma del primo trimestre in salita del 14% su base annua a 37.0 contro le attese a 36 miliardi. Parliamo di Stellantis, il gruppo, nato a gennaio dalla fusione tra Fca e la francese PSA, che ha registrato nei primi tre mesi dell'anno ricavi migliori delle attese trainati da volumi/prezzi/mix. Secondo quanto scrive Equita, dalla call arrivano spunti per lo più positivi come ad esempio il chip shortage (nel primo trimestre perso l’11% della produzione (~190k unità) e grazie a vendite di BEV/PHEV previsto il rispetto dei limiti di emissioni di CO2 già nel 2021, non necessitando l`acquisto di crediti verdi: ciò implica un risparmio di c300mn. Alla luce di queste indicazioni e dalla crescita del fatturato trainato da prezzi, volumi e mix gli esperti della Sim alzano le stime del 2021 con adj.EBIT a +17% a 10.5bn e adj. net profit +20% a 6.9bn e target a +10%