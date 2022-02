Stellantis: proposto dividendo per 3,3 mld di euro

Redazione Finanza 28 febbraio 2022 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Stellantis intende raccomandare agli azionisti della società una distribuzione totale dagli utili dell’anno di circa 3,3 miliardi di euro (circa 3,7 miliardi di dollari statunitensi con il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il 22 febbraio 2022) ai possessori di azioni ordinarie, corrispondente a 1,04 euro per azione ordinaria.La distribuzione, precisa il big europeo dell'auto in una nota, sarà soggetta all'approvazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti che si terrà il prossimo 13 aprile. Se gli azionisti approveranno la proposta di distribuzione, il calendario previsto per MTA, Euronext Paris e NYSE sarà il seguente: ex-date 19 aprile 2022, record date 20 aprile 2022 e data di pagamento 29 aprile 2022.