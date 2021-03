Stellantis: possibile prime consegne furgoni a idrogeno entro la fine del 2021

Valeria Panigada 31 marzo 2021 - 16:34

Stellantis potrebbe consegnare i suoi primi furgoni a celle a combustibile a idrogeno entro la fine dell'anno. Lo riporta l'agenzia Reuters, citando Xavier Peugeot, vicepresidente senior del settore dei veicoli commerciali del gruppo. Secondo l'indiscrezione, i modelli, le cui versioni sono attualmente prodotte in Francia con i nomi di Peugeot Expert, Citroën Jumpy e Opel Vivaro, saranno assemblati nella versione a idrogeno in Germania. Xavier Peugeot avrebbe aggiunto che una versione non commerciale potrebbe arrivare in seguito.