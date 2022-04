Stellantis: partecipa a test Usa su tecnologie veicoli connessi 5G per segnalazioni sicurezza in tempo reale

Redazione Finanza 4 aprile 2022 - 14:26

Stellantis ha annunciato di avere partecipato alla prova ‘live’ delle tecnologie MEC (multi-access edge computing) e di comunicazione per veicoli connessi con rete cellulare 5G condotta dalla 5G Automotive Association (5GAA) a Blacksburg, in Virginia. La prova ‘live’ del nuovo concetto di sicurezza per i conducenti e i pedoni ha sperimentato una nuova tecnologia di roaming per la sicurezza del traffico. L’innovazione dei veicoli connessi rappresenta una parte cruciale della strategia tecnologica di Stellantis delineata in 'Dare Forward 2030'.