Stellantis: ordine del giornoassemblea generale azionisti 2022

Daniela La Cava 2 marzo 2022 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Stellantis ha annunciato di avere pubblicato l'ordine del giorno e le note esplicative per l'assemblea generale annuale degli azionisti (AGM) del 2022, che si terrà in remoto il 13 aprile 2022. Lo si apprende in una nota del gruppo automobilistico europeo.