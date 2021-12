Stellantis: oltre 30 mld investimenti entro il 2025 per trasformazione software, +20mld ricavi annui entro il 2030

Valeria Panigada 7 dicembre 2021 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Stellantis prevede di generare circa 20 miliardi di euro di ricavi incrementali annuali entro il 2030 guidati dalla spinta da una mobilità connessa. Questa trasformazione, che verrà presentata oggi nel 'Software Day 2021' porterà i veicoli Stellantis dalle attuali strutture elettroniche a una piattaforma software aperta in grado di integrarsi con i dispositivi digitali dei clienti."Le nostre strategie di elettrificazione e software supporteranno la trasformazione per diventare un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile, sfruttando la crescita aziendale associata con funzionalità e servizi over-the-air e offrendo la migliore esperienza ai nostri clienti", ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.Stellantis intende investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 per effettuare la sua trasformazione nell’ambito del software e dell'elettrificazione. Tre nuovissime piattaforme tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale, in arrivo nel 2024, verranno implementate sulle quattro piattaforme di veicoli targati Stellantis.Oggi, Stellantis vanta 12 milioni di auto connesse “monetizzabili” (ovvero veicoli nei suoi primi cinque anni di vita) a livello globale. Entro il 2026, si prevede una crescita fino a 26 milioni di veicoli e circa 4 miliardi di euro di ricavi. Entro il 2030, si raggiungeranno 34 milioni di veicoli e circa 20 miliardi di euro di ricavi annuali.