Stellantis: nuovo piano verrà presentato da Tavares il 1° marzo

Titta Ferraro 16 febbraio 2022 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Stellantis ha annunciato che martedì 1 marzo 2022 illustrerà il suo piano strategico a lungo termine. L’Amministratore Delegato Carlos Tavares presenterà il piano strategico a lungo termine di Stellantis per definire ulteriormente come la società intende guidare il modo in cui il mondo si muove.