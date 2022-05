Stellantis: nel I trimestre ricavi +12%, ma consegne in calo per crisi chip. Guidance confermata

Valeria Panigada 5 maggio 2022 - 06:30

MILANO (Finanza.com)

Stellantis ha chiuso il primo trimestre con ricavi netti in aumento del 12% a 41,4 miliardi, superando le attese degli analisti ferme a 36,16 miliardi, grazie a migliori prezzi e mix di prodotti, oltre a cambi di conversione più favorevoli. Tuttavia, le consegne hanno evidenziato un calo del 12% principalmente a causa della mancata evasione di ordini per l’approvvigionamento di semiconduttori.Alla luce di questa performance, il gruppo ha confermato la guidance per l'intero anno. "La guidance per l’intero anno, con margini di risultato operativo rettificato a doppia cifra e flussi di cassa positivi, è confermata - ha detto il direttore finanziario Richard Palmer - nonostante le condizioni sfavorevoli in termini di approvvigionamenti e di inflazione, grazie al successo dei modelli e alle partnership strategiche”.