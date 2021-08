Stellantis: nasce Mobile Drive con Foxconn, "passo importante nell'elettrico e in Cina" (analisti)

Daniela La Cava 25 agosto 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

"Passo importante per Stellantis per la conquista dell’elettrico e del mercato cinese. Prende vita finalmente la newco Mobile Drive con la partecipazione paritetica della taiwanese Foxconn". Questo il commento Filippo A. Diodovich, market strategist di IG Italia, dopo l'annuncio di ieri della nascita della nuova realtà creata dal gruppo guidato da Carlos Tavares e dalla taiwanese Foxconn. Annunciata lo scorso maggio (memorandum d'intesa firmato il 18 maggio 2021) e dopo lunghe contrattazioni, prende vita la joint venture tra la controllata di Foxconn, FIH Mobile, e Stellantis.La newco si occuperà dello sviluppo di tecnologie digitali per il comparto automotive: programmi di infotainment, telematica e sviluppo di cloud service platform attraverso software che dovrebbero includere applicazioni basate su intelligenza artificiale, assistenza vocale, comunicazione 5G, navigazione, operazioni di e-commerce e integrazione di servizi di pagamento."Nonostante in una nicchia di mercato Mobile Drive dovrà affrontare competitor molto agguerriti. Il principale dovrebbe essere Harman International comprata qualche anno fa dalla coreana Samsung. Altri temibili concorrenti saranno Carplay di Apple e Android Auto di Google", sottolinea l'esperto ricordando che l'amministratore delegato Carlos Tavares ha due sfide che potranno decidere il destino di Stellantis nel lungo periodo: la Cina e l’elettrico. Per entrambi questi obiettivi la joint venture con Foxconn potrebbe essere molto utile.