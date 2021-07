Stellantis: investimento da 100 mln £ per trasformazione stabilimento inglese Ellesmere Port

Redazione Finanza 6 luglio 2021 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

In attesa del suo EV Day il prossimo 8 luglio, Stellantis ha annunciato oggi un investimento di 100 milioni di sterline a favore dell’impianto inglese Vauxhall di Ellesmere Port, grazie al quale lo stabilimento entrerà in una nuova era della produzione di veicoli elettrici. Ellesmere Port sarà il primo stabilimento Stellantis in cui, entro la fine del prossimo anno, saranno prodotti veicoli commerciali e per il trasporto passeggeri totalmente elettrici a batteria dei marchi Vauxhall, Opel, Peugeot e Citroën, destinati tanto al mercato interno quanto all’esportazione. Una trasformazione che segue la decisione del governo britannico di cessare la vendita di veicoli a benzina e diesel a partire dal 2030.Costruito nel 1962, il prossimo anno lo stabilimento di Ellesmere Port festeggerà il 60° anniversario. A partire dal 1964, nello stabilimento sono stati prodotti 5,2 milioni di veicoli. Questa nuova era della produzione vedrà una trasformazione di Ellesmere Port in un impianto in grado di affrontare le sfide del futuro. Lo stabilimento punta a diventare 100% autosufficiente in relazione al fabbisogno di elettricità, e ben prestoinizieranno i lavori per la realizzazione di parchi dal potenziale eolico e solare.Stellantis ha anche annunciato l’intenzione di considerare un ulteriore investimento nello stabilimento di Ellesmere Port con la creazione di un nuovo centro di distribuzione ricambi per il Regno Unito.