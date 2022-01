Stellantis ingrana a +3,5% dopo accordo su Amazon per nuove soluzioni software sui veicoli

simone borghi 5 gennaio 2022 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

Corre a gran velocità il titolo Stellantis a Piazza Affari con un rialzo del 3,5% a 18,33 euro, non molto distante dai massimi storici toccati il 13 agosto 2021 a 18,73 euro. A spingere le quotazioni la notizia che Amazon e Stellantis collaboreranno per fornire soluzioni software da implementare in STLA SmartCockpit, la nuova piattaforma per l'abitacolo digitale che sarà avviata nel 2024.Nell'ambito dell’accordo, Stellantis sceglie AWS (Amazon Web Services) come provider cloud preferito per le piattaforme di veicoli, concretizzando la propria visione a lungo termine incentrata sul software. AWS e Stellantis lanceranno iniziative di ingegneria collaborativa per accelerare il time to market dei nuovi prodotti digitali e accrescere le competenze della forza lavoro globale di Stellantis. Nel 2023, Amazon espanderà ulteriormente la sua rete di consegna sostenibile diventando il primo cliente commerciale del nuovo veicolo elettrico a batteria (BEV) Ram ProMaster.