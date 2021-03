Stellantis: incontro sindacale il 15 aprile, focus sul futuro degli stabilimenti italiani

Valeria Panigada 25 marzo 2021 - 14:35

Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra Fca e PSA Peugeot, ha convocato i sindacati per un incontro il prossimo 15 aprile a Torino, in cui saranno presenti i vertici Regione Europe. Una occasione per avere "un quadro complessivo della situazione degli stabilimenti italiani e per poter avere una prima discussione franca e trasparente rispetto ad alcune situazioni che si sono determinate nelle ultime settimane negli stabilimenti", commenta Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim-Cisl, facendo riferimento ad alcune problematiche emerse in particolare nello stabilimento di Melfi.Nello specifico il sindacato si riferisce alla mancata partenza della terza squadra sulle produzioni ibride di Renegade e Compass, al conseguente rinvio della ripresa della piena attività di circa 1.500 lavoratori, all’aumento dell’uso della Cassa Integrazione e alle voci non confermate da Stellantis di uno studio che prevede un intervento su una linea di produzione. "Nell’incontro del 15 aprile - prosegue Uliano - non mancherà un confronto puntuale su tutti gli stabilimenti italiani e enti di servizio e di ricerca al fine di comprendere le reali intenzioni e strategie di Stellantis".