Stellantis incassa anche il buy di Goldman Sachs, titolo balza fino a +3% in Borsa. Domani conti 2020

Titta Ferraro 2 febbraio 2021 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Stellantis catalizza gli acquisti oggi a Piazza Affari. Il titolo è arrivato a segnare +3% a 13,05 euro sulla scia del buy di Goldman Sachs che ha avviato la copertura sul titolo con raccomandazione buy e prezzo obiettivo a 18 euro. La casa d'affari Usa ritiene il titolo interessante rispetto ai peers UE e Usa e sono alte le probabilità che il gruppo raggiunga le sinergie da 5 mld annui indicate in sede di fusione. Una sponda agli utili futuri dovrebbe arrivare dal lancio di numerosi nuovi modelli previsto nei prossimi 18 mesi.Intanto, ieri i dati sulle immatricolazioni a gennaio 2021 hanno visto il nuovo gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA sottoperformance sia in Italia che in Francia. In Italia, che rappresenta circa il 9% dei volumi di Stellantis, il gruppo guidato da Carlo Tavares ha fatto decisamente peggio del mercato segnando un -22% a/a a 53 mila unità con solo Jeep (-9% a 5,5 mila unità) e Peugeot (-7 a 9,1 mila) sovraperformanti.