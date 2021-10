Stellantis in partnership con TheF Charging per creare network di ricarica pubblico in Europa

Valeria Panigada 19 ottobre 2021 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Stellantis e TheF Charging hanno stretto una partnership per la realizzazione in Europa di una rete di ricarica pubblico accessibile a tutti i veicoli elettrici e che riservi condizioni esclusive per i clienti Stellantis. A partire dal 2021 e fino al 2025 le due società collaboreranno nello sviluppo del network di ricarica, principalmente di tipo quick, in oltre 15.000 sedi in Europa e in due milioni di posti auto per creare una vasta rete di soluzioni di ricarica in Europa.