Stellantis in corsa sul Ftse Mib, governo lavora a nuovi incentivi (anche per auto usate)

17 giugno 2021

MILANO (Finanza.com)

Rialzi convinti oggi per Stellantis (+1,18% a 17,10 euro). Il governo italiano starebbe valutando ulteriori incentivi alla rottamazione per complessivi 400-500 mln di euro, forse aperti anche alle auto usate (purché rispettino i parametri ambientali). "Effetto positivo di breve che serve ad aiutare la ripresa dei volumi", rimarcano oggi gli esperti di Equita SIM che hanno rating buy su Stellantis con target price a 20 euro. L'Italia rappresenta circa il 9% dei volumi totali consolidati del gruppo Stellantis.Ieri intanto il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha rimarcato che l'esecutivo si aspetta che Stellantis realizzi in Italia la sua terza fabbrica di batterie in Europa, dopo le due già previste in Francia e Germania.Oggi sono arrivati i dati sulle immatricolazioni in Europa. A livello generale a maggio le immatricolazioni di auto nell'UE sono balzate del 53,4% a 891.665 vetture. Le vendite di Stellantis lo scorso mese segnano +49,1% a 199.775 con una quota di mercato del 22,4%.