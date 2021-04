Stellantis: immatricolazioni auto corrono in Europa a marzo, con +140,9% batte il mercato

Daniela La Cava 16 aprile 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Per Stellantis il mese di marzo si chiude con un balzo di oltre il 140% in Europa. Secondo i dati diffusi stamattina dall'Acea, l'associazione che raccoglie i principali costruttori auto europei, il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa e che vede tra i suoi marchi Peugeot, Fiat, Citroen, Opel e Jeep ha visto le immatricolazioni salire del 140,9% a quota 292.149 nell'Europa occidentale (UE+ EFTA + UK), con una quota di mercato che passa dal 14,2% al 21 per cento. Tra i principali brand del gruppo tutti segni positivi e performance migliori del mercato: Peugeot (+142,2%) e Jeep che ha archiviato il mese con un rialzo di oltre il 240 per cento. In decisa crescita anche Opel (+89,7%), Citroen (+157,3%) e Fiat (+173,5%). Nei primi tre mesi dell'anno il saldo è positivo, con una crescita per Stellantis del 7,4 per cento.