Stellantis festeggia il primo anniversario: il 1° marzo arriva il nuovo piano strategico

Daniela La Cava 19 gennaio 2022 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Stellantis festeggia il primo anniversario e accelera la sua trasformazione in un'azienda tecnologica per la mobilità sostenibile. Il gruppo nato dalla fusione tra l'italiana Fca e la francese Psa ha ripercorso questo primo anno e le tappe fondamentale di questi ultimi 12 mesi. In particolare, ha definito l’obiettivo dell'azienda - “Grazie alla diversità che ci alimenta, guidiamo il modo in cui il mondo si muove” - e i valori, impegnandosi a prendersi cura del pianeta, dei suoi dipendenti e delle comunità in cui opera ma ha anche implementato rapidamente la governance operativa e il team di leadership che ha già dimostrato la sua efficacia.Stellantis ha inoltre lanciato con successo più di 10 nuovi prodotti nel 2021, oltre ad avere pianificato investimenti per più di 30 miliardi di euro fino al 2025 volti a implementare le strategie di elettrificazione e software per sostenere i 14 marchi iconici e i 2 marchi di mobilità. Ha inoltre svelato un'ambiziosa strategia di elettrificazione con 33 veicoli elettrificati attualmente disponibili e ha accelerato la trasformazione del software attraverso collaborazioni rivoluzionarie con Amazon, BMW, Foxconn e Waymo. Adesso si attende la presentazione del nuovo piano strategico a lungo termine che sarà presentato il prossimo 1° marzo.Pur avendo cominciato il proprio viaggio solo 12 mesi fa, si legge nella nota diffusa stamattina, Stellantis può già vantare una presenza consolidata in tre regioni (Europa, America del Nord e America Latina), oltre a un significativo potenziale in mercati importanti quali Cina, Africa, Medio Oriente, Oceania e India. Con operazioni industriali in oltre 30 Paesi, l’azienda ha la capacità di soddisfare i clienti e superare le aspettative, garantendo veicoli e servizi di alta qualità in oltre 130 mercati.