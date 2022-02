Stellantis fa peggio del mercato a gennaio in Italia

Redazione Finanza 2 febbraio 2022 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Stellantis inizia il 2022 performando peggio del mercato auto in Italia, con 38.593 unità immatricolate, in calo del 26,7% rispetto a gennaio di un anno prima. La quota di mercato del gruppo guidato da Carlos Tavares si attesta al 35,8%, in netta flessione rispetto al 39,2% di gennaio 2021. L'Italia rappresenta circa il 9% dei volumi di Stellantis.Tra i singoli marchi Fiat segna -20,81%, Peugeot -27,85%, Opel -31,88%, Jeep -18,04%, Citroen -51,45%, Lancia -19,29%. Nella top ten delle vendite figurano quattro modelli del gruppo Stellantis: Fiat Panda è prima con 9.385 unità vendute, quarta la Lancia Ypsilon con 3.265; in sesta posizione la Fiat 500X con 2.450 e all'ottavo posto la Peugeot 2008 con 2.411.Guardando invece al mercato statunitense, le immatricolazioni del mercato US a gennaio sono calate del 10% a/a circa 1 milione, la SAAR (Annual U.S. Light Vehicle Sales) è stata di 15,04 mln, in calo del 10% annuo, ma in netto recupero rispetto alla media del secondo semestre (13,05) e in miglioramento rispetto all`intero 2021 (14,9 mln).Focus anche sui risultati di GM, con ebit margin adj all'8,1% nel 4Q, 10,2% nel'intero 202 e stimato al 10% nell'intero 2022. Le indicazioni arrivate da GM, rimarca oggi Equita SIM, sono coerenti con le assunzioni per Stellantis per l'intero 2022 (adj. EBIT +7% a/a con contributo positivo di volumi in ripresa e price-mix positivo in grado di compensare in buona parte l`inflazione di costi).