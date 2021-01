Stellantis ed Engie Eps: siglato accordo per creare joint venture

Alessandra Caparello 26 gennaio 2021 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Fca Italy ed Engie Eps annunciano la firma dell'intera serie di accordi, incluso l'accordo di investimento e patto parasociale, per creare una joint venture nel settore della mobilità' elettrica.La jv, silegge in una nota, offrirà un pacchetto completo di servizi e soluzioni innovative, come infrastrutture di ricarica residenziali, aziendali e pubbliche, oltre ad abbonamenti di ricarica di energia e tecnologie di tipo Vehicle-to-Grid, con l'obiettivo di rendere l'accesso alla mobilità elettrica facile e conveniente per tutti. Il closing della transazione avverrà nei prossimi mesi.