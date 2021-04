Stellantis è il primo produttore auto in Europa, Peugeot 208 il modello più venduto

Titta Ferraro 29 aprile 2021 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

Stellantis, gruppo nato dalla fusione tra PSA e FCA, balza subito al vertice delle vendite in Europa. Nel primo trimestre 2021 il gruppo Stellantis conquista una quota complessiva di mercato del 23,6% per quanto concerne le vendite globali europee che comprendono le autovetture e i veicoli commerciali leggeri.In un contesto di crescita moderata del mercato europeo del 3,8%, Stellantis ha sovraperformato con un incremento delle vendite del 10,8% anno su anno, un numero di veicoli immatricolati pari a 854.151 su di un totale di 3.619.749 veicoli nel mercato europeo ed una performance complessivamente positiva sull’ intera gamma di marchi.La Peugeot 208 ha guidato la classifica europea dei “Top 10”, che ha visto la presenza anche di altri modelli appartenenti a Stellantis: la Citroen C3 e la Peugeot 2008. Nel segmento delle City Cars (segmento A), la Fiat Panda e la Nuova 500 continuano a dominare il mercato con oltre il 38% di quota.Inoltre, sulla via dell'elettrificazione del mercato europeo, la Peugeot 208 e la Nuova Fiat 500 sono nella Top 3 delle vetture elettrificate nella loro rispettiva categoria.A livello geografico i progressi migliori sono stati in Austria (+22,1%), Francia (+17,6%), Germania (+4,3%), Italia (+27,2%), con Stellantis leader di mercato in Belgio (con una quota del 25,2%), Francia (37,7%), Grecia (28,8%), Italia (41,3%), Lituania (40,7%), Portogallo (34,3%), Spagna (28,9%) ed Ungheria (16,9%).Nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, Stellantis vanta una quota di mercato del 34,3% con oltre 184.000 veicoli immatricolati nel primo trimestre 2021.