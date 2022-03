Stellantis e Lg investiranno 4,1 mld$ per produzione batterie agli ioni di litio in Canada

Daniela La Cava 23 marzo 2022 - 16:45

Stellantis e Lg Energy Solution (LGES) hanno annunciato la sottoscrizione di accordi vincolanti e definitivi per realizzare il primo impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici su larga scala in Canada. Nel dettaglio, la joint venture produrrà celle e moduli per batterie agli ioni di litio all'avanguardia per soddisfare una parte significativa delle esigenze di produzione dei veicoli di Stellantis in Nord America."La joint venture investirà oltre 5 miliardi di dollari canadesi (pari a circa 4,1 miliardi di dollari statunitensi) per avviare le attività, che includeranno un nuovissimo impianto di produzione di batterie a Windsor, Ontario, Canada", si legge nel comunicato congiunto nel quale si indica che l’inizio delle attività per la costruzione dello stabilimento è previsto entro la fine dell’anno e l’avvio delle operazioni di produzione partiranno nel primo trimestre del 2024. L’impianto mira ad avere una capacità produttiva annuale superiore a 45 gigawattora (GWh) e creerà fino a 2.500 nuovi posti di lavoro a Windsor in Ontario e nelle aree circostanti."La nostra joint venture con Lg Energy Solution è un altro passo verso la realizzazione del nostro ambizioso piano di elettrificazione nella regione, che mira a raggiungere il 50% delle vendite di veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti e in Canada entro la fine del decennio", ha dichiarato Carlos Tavares, ceo di Stellantis.