Stellantis: distribuzione di azioni e liquidità Faurecia diventa incondizionata

Daniela La Cava 10 marzo 2021 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Stellantis ha annunciato che la distribuzione condizionata, a seguito di riduzione di capitale, da parte di Stellantis ai detentori delle sue azioni ordinarie, di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e di un massimo di 308 milioni di euro in contanti, che rappresentano i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell’ottobre 2020, è diventata incondizionata.Il gruppo automobilistico, come già annunciato, indica il calendario della distribuzione che prevede: ex-date lunedì 15 marzo 2021; e record date martedì 16 marzo 2021.Nel dettaglio, la nota spiega che i titolari di azioni ordinarie Stellantis avranno diritto a: 0,017029 azioni ordinarie di Faurecia; e 0,096677 euro per ogni azione ordinaria di Stellantis in loro possesso alla record date della distribuzione. La parte in contanti della distribuzione sarà corrisposta lunedì 22 marzo 2021 e i detentori di azioni ordinarie Stellantis scambiate alla Borsa di New York la riceveranno in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale USD/EUR pubblicato dalla Banca Centrale Europea l’11 marzo 2021.