Stellantis debole oggi in Borsa, settore auto teme crescenti ricadute da crisi chip

26 aprile 2021

Debole oggi il titolo Stellantis (-0,21% a 14,36 euro) che paga l'intonazione ribassista del comparto auto. Stando a quanto riportato dal Financial Times, Volkswagen ha avvertito i manager di prepararsi a un calo della produzione più grande nel secondo trimestre rispetto al primo e questo a causa di una carenza globale di chip. Herbert Diess, ceo della casa automobilistica di Wolfsburg il mese scorso rimarcò che Volkswagen non è stata in grado di produrre 100.000 auto a causa della carenza di chip e il gruppo non sarà in grado di recuperare la carenza nel 2021. La situazione è stata esacerbata ad esempio dalle bufere di neve che si sono verificate in Texas, poiché i grandi produttori di chip con sede lì hanno dovuto fermare o ridurre la loro produzione.