Stellantis: convocata assemblea soci per via libera a distribuzione azioni e liquidità Faurecia

Daniela La Cava 25 gennaio 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Stellantis ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti ("EGM") per approvare la distribuzione di azioni e liquidità Faurecia. In particolare, il big dell'auto nato dalla fusione tra Fca e Psa ha comunicato di avere pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci "al fine di approvare la distribuzione da Stellantis ai detentori delle sue azioni ordinarie di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e 308 milioni di euro che sono i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell'ottobre 2020".L'assemblea avverrà in remoto il prossimo 8 marzo, a partire dalle ore 14:00 (ora dell'Europa centrale). "Per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti in relazione all'epidemia di Covid-19, agli azionisti non sarà consentito partecipare di persona all'EGM", precisa una nota.