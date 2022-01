Stellantis: completato investimento in Factorial

Redazione Finanza 20 gennaio 2022 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Stellantis, tramite la sua affiliata, ha annunciato di avere completato il processo di investimento in Factorial Energy (Factorial) come parte del ciclo di finanziamento Serie D di Factorial, insieme ad altri investitori. Il finanziamento sarà utilizzato per accelerare la produzione commerciale e la diffusione della tecnologia delle batterie allo stato solido di Factorial, che si rivela affidabile e offre fino al 50% di autonomia in più rispetto all'attuale tecnologia agli ionidi litio."Stellantis sta procedendo a tutta velocità nel suo processo di elettrificazione, con 33 modelli elettrici attualmente disponibili e otto veicoli a batteria in arrivo nei prossimi 18 mesi", ha dichiarato Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "Con i nostri partner, tra cui Factorial, elettrificheremo rapidamente il nostro portfolio di brand con soluzioni sicure, sostenibili e convenienti".Durante l’evento EV Day, svoltosi nel luglio 2021, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di introdurre entro il 2026 la prima tecnologia competitiva di batterie a stato solido. La tecnologia di Factorial offre un alto livello di sicurezza operativa ed estende l'autonomia di guida fino al 50 per cento, centrando così due obiettivi chiave per un'adozione ad ampio spettro da parte dei consumatori.