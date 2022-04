Stellantis: collaborazione con Qualcomm per veicoli con soluzioni digital

Redazione Finanza 14 aprile 2022 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Stellantis e Qualcomm Technologies hanno avviato una collaborazione pluriennale in ambito tecnologico, volta a utilizzare i più recenti progressi del digital chassis Snapdragon per esperienze in-vehicle intelligenti, personalizzabili e immersive per milioni di veicoli dei 14 iconici brand di Stellantis, a partire dal 2024, con Maserati.Facendo leva sulle piattaforme per l'abitacolo Snapdragon e le potenzialità 5G per i sistemi telematici, si legge nel comunicato congiunto, Stellantis avrà la capacità di soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei clienti, così da garantire esperienze innovative e costantemente aggiornabili. L'accordo faciliterà il piano di Stellantis di far convergere tutti i domini software in un processo di High Performance Computing, sfruttando per tutti i principali veicoli le piattaforme automotive Snapdragon a basso consumo e dalle prestazioni elevate, oltre a contribuire ad assicurare la filiera Stellantis per i componenti strategici.“La grande esperienza di Qualcomm Technologies nel settore automotive e il suo ruolo di leader nel settore dei semiconduttori ci consentirà di integrare verticalmente gli elementi chiave delle nostre nuove piattaforme e di gestire più da vicino l'intera filiera elettronica, così da fornire l'accesso alle migliori tecnologie e soddisfare il potenziale dei volumi di Stellantis, oltre a consentire il raggiungimento del nostro ambizioso obiettivo 'Dare Forward 2030'", ha dichiarato Carlos Tavares, ceo di Stellantis.