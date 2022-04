Stellantis: cessione 25% delle sue quote in Gefco

Daniela La Cava 8 aprile 2022 - 08:44

Stellantis ha ceduto il restante 25% delle sue quote in Gefco a Cma (attiva nel settore dei trasporti e della logistica). “La cessione di un asset non più strategico per l’azienda conclude il nostro piano di uscita dal settore dei trasporti e della logistica iniziato dieci anni fa”, ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis. “Guardando avanti, Stellantis può contare su un’efficiente rete globale di partner logistici, tra i quali Gefco continua ad avere un ruolo importante”.