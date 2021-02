Stellantis: bonus medio di 1.370 euro per i dipendenti in Italia

Titta Ferraro 5 febbraio 2021 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Stellantis ha annunciato i sindacati l'entità del bonus retributivo che erogherà questo mese ai dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto collettivo specifico di lavoro. I risultati variano a seconda delle performance, misurate con il sistema WCM (World Class Manufacturing), realizzate da ogni singola unità produttiva.Nel complesso, ai dipendenti di Stellantis in Italia verrà erogato mediamente un premio di poco inferiore al 6% della retribuzione di riferimento, che corrisponde a circa 1.370 euro medi. La politica retributiva, introdotta nel luglio del 2015 e confermata dal rinnovo del 2019, prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività e qualità del Gruppo."Sono confermati i risultati della maggior parte degli stabilimenti produttivi del Gruppo, tra i quali ancora una volta si distinguono Pomigliano e Verrone che per il sesto anno consecutivo hanno raggiunto l’eccellenza, cui si aggiunge quest’anno lo stabilimento Teksid di Carmagnola", si legge in una nota del nuovo gruppo auto nato dalla fusione tra FCA e PSA.