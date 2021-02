Stellantis al confronto con GM e Ford, per Goldman è tempo di archiviare le basse valutazioni a cui trattava FCA

Titta Ferraro 2 febbraio 2021 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs, che oggi ha avviato la copertura su Stellantis con raccomandazione buy e prezzo obiettivo a 18 euro, ritiene il titolo interessante rispetto ai peers UE e Usa e indica alte le probabilità che il gruppo raggiunga le sinergie da 5 mld di euro annui indicate in sede di fusione. Una sponda agli utili futuri dovrebbe arrivare dal lancio di numerosi nuovi modelli previsto nei prossimi 18 mesi."Ci sono buone ragioni per confrontare la valutazione di Stellantis con quella delle statunitensi Ford e GM e non con quelli UE. Nel passato, FCA ha scambiato con uno sconto superiore al 40% rispetto a Ford/GM. Adesso invece riteniamo che i fattori del passato che pesavano su FCA non siano rilevanti per Stellantis", rimarca Goldamn in un lungo report dedicato al nuovo gruppo auto nato dalla fusione tra FCA e PSA.