Stellantis affonda a oltre -4%, settore auto paga la maxi-indagine Usa su airbag Takata

Titta Ferraro 20 settembre 2021 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Sotto stress oggi il comparto auto. Lo Stoxx Europe auto & parts segna -3,25% con tutti i maggiori titoli in forte affanno. A Piazza Affari Stellantis è arrivata a cedere oltre il 4,3% a 16,08 euro. A tenere banco è la vicenda airbag prodotti dalla giapponese Takata. Stando a quanto riportato da Reuters, un'indagine dell’Agenzia federale americana sulla sicurezza dei trasporti (Nhtsa) coinvolgerebbe ben 30 milioni di veicoli costruiti tra il 2001 e il 2019 da una ventina di case automobilistiche che in quegli anni montavano airbag prodotti dalla giapponese Takata e che presentavano un difetto di costruzione del componente salvavita considerato a rischio esplosione. Anche Ferrari e Chrysler (gruppo Stellantis) risultano tra le società che usano airbag potenzialmente difettosi.Takata ha dichiarato bancarotta per un passivo di circa 10 miliardi di dollari nel 2017ed è stata citata in numerosi casi di incidenti dovuti a scoppi accidentali di airbag. Recentemente Volkswagen ha raggiunto un accordo da 42 milioni $ legato al richiamo di 1,35 milioni di veicoli dotati dei dispositivi Takata.