Stellantis: accordi con BNP Paribas, Crédit Agricole e Santander

Alessandra Caparello 1 aprile 2022 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Stellantis ha firmato accordi vincolanti con BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance che mirano a organizzare meglio la sua attuale piattaforma di servizi finanziari in Europa.Tali accordi, come si legge in una nota, supportano l’impegno dei servizi finanziari facenti parte del piano strategico Stellantis “Dare Forward 2030” e mirano a creare una società di leasing operativo multimarca in cui Stellantis e CACF detengono ciascuna una quota del 50%, risultante dall’unione dei business Leasys e F2M Lease, al fine di diventare un leader europeo con un target di flotta di circa 1 milione di veicoli nel 2026, e riorganizzare le attività di finanziamento attraverso joint venture costituite con BNPP PF o SCF in ciascun Paese per gestire le attività di finanziamento per tutti i marchi Stellantis.Le transazioni proposte dovrebbero essere completate nella prima metà del 2023, una volta ottenuta la necessaria autorizzazione dalle autorità antitrust competenti e dalle autorità di regolazione del mercato.