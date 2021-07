Stellantis a vele spiegate sul Ftse Mib: Equita conferma buy post Electrification Day

Redazione Finanza 9 luglio 2021 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Corre a Stellantis a Piazza Affari all'indomani dell'Electrification Day. Il titolo del big europeo dell’auto, nato dalla fusione tra FCA e PSA, avanza sul Ftse Mib di circa il 2,5% a 16,44 euro.Equita ha confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy) e target price di 20,4 euro su Stellantis che ha annunciato investimenti per 30 miliardi di euro sull'elettrico con l'obiettivo di arrivare a oltre il 70% delle sue vendite rappresentato da veicoli a bassa emissione entro il 2025. "La presentazione ha dimostrato che Stellantis è pronta per la sfida, ma alcune assunzioni richiedono ulteriori verifiche", precisano gli esperti indicando per le sinergie da fusione "stimate in più di 5 miliardi in 5 anni sono probabilmente da alzare anche grazie alle iniziative presentate ieri, ma il management non ha commentato al riguardo".A proposito dei risultati 2021 la redditività del secondo semestre, segnalano da Equita, non è necessariamente inferiore a quella dei primi sei mesi dell'anno. "Un update è previsto il 3 agosto quando verranno pubblicati i risultati del primo semestre 2021 - si legge nel report -. Non escludiamo una revisione al rialzo della guidance".