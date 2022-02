Stellantis: a gennaio giù del 12,4% le immatricolazioni in Europa

Daniela La Cava 17 febbraio 2022 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Vendite in calo a doppia cifra per Stellantis in Europa a inizio 2022. Secondo i dati diffusi dall'Acea, nel mese di gennaio in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) le immatricolazioni del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa hanno evidenziato una flessione del 12,4% a quota 156.673 vetture. Tra i maggiori ribassi quelli di Peogeot che ha messo a segno un calo del 14,4%, Fiat (-18,5%), Lancia/Chrysler (-19,3%) e Citroen (-16,7%).Tra le altre case automobilistiche le tedesche Volkswagen e Bmw ha ceduto il 3,7%, mentre Renault ha perso solo lo 0,9%;