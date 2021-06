Stellantis: Torino potenziale gigafactory per la produzione delle batterie per veicoli elettrici

Alessandra Caparello 1 giugno 2021 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Cosa farà Stellantis in Italia è l’oggetto dell’incontro previsto a metà giugno tra il gruppo nato a gennaio dalla fusione tra Fca e Psa e i sindacati metalmeccanici. Ad oggi sulle prospettive in Italia del costruttore di auto, dagli stabilimenti, alla riduzione dei costi, fino alle strategie, non è dato sapere.Secondo La Repubblica, sarà durante l’electrification day in calendario l’8 luglio, che Stellantis potrebbe dare delle indicazioni su eventuali piani di produzione delle batterie per veicoli elettrici in Italia. “Torino ha le competenze e le capacità per ospitare lo stabilimento. Mi aspetto che da parte di tutti, industriali e politica, si lavori in questa direzione” ha affermato Giorgio Airaudo, segretario Fiom Piemonte che considera “positiva l’occasione Stellantis, a patto che si sappia cogliere”.