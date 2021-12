Stellantis: Tavares, sinergie da 5 miliardi possono arrivare più velocemente del previsto

Titta Ferraro 1 dicembre 2021 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Stellantis è sulla buona strada per raggiungere le sinergie promesse di 5 miliardi di euro a seguito della fusione tra FCA e PSA. Lo afferma oggi il ceo del gruppo automobilistico, Carlos Tavares, aggiungendo che possibilmente il raggiungimento di tali sinergie arriverà a un ritmo più veloce di quanto pianificato.Tavares, intervenuto oggi a un evento Reuters, ha spiegato come l'elettrificazione comporterà il 50% di costi aggiuntivi che richiederanno guadagni in termini di produttività nell'industria del 10% annuo nei prossimi cinque anni.