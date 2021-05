Stellantis, Tavares: probabile piano strategico di lungo periodo a fine 2021, usciti da pandemia più forti che mai

Redazione Finanza 14 maggio 2021 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, presenterà probabilmente un piano strategico per il lungo periodo alla fine del 2021. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, facendo riferimento all'intervento di Tavares in un evento organizzato da Automotive News:"Abbiamo bisogno delle giuste strategie perché il mondo cambia velocemente. Ma ora stiamo partendo da una crisi. Quindi ci stiamo prendendo il tempo necessario per preparare il piano strategico per il lungo periodo".I primi giorni della pandemia Covid, ha sottolineato Tavares, sono stati spaventosi ma "siamo usciti da questo periodo più forti che mai. E per noi, durante il 2020, la luce in fondo al tunnel era Stellantis". Stellantis, ha detto ancora l'AD del gruppo, è "la combinazione perfetta tra la forza della storiche case automobilistiche e la mentalità aperta e flessibile di una squadra che vuole sposare il futuro, fare alcuni cambiamenti molto drastici e prendere alcune decisioni molto coraggiose".