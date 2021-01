Stellantis, Tavares: per marchio Fiat va fatto come con Opel in Germania

Titta Ferraro 19 gennaio 2021 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

Ilceo di Stellantis, Carlos Tavares, mostra idee chiare su cosa fare con il marchio Fiat. Tavares, intervenuto alla conferenza stampa digitale in occasione del debutto di Stellantis a Wall Street, ritiene che per i nuovi modelli Fiat va seguito lo stesso percorso fatto in Germania con la nuova Opel Corsa. A detta di Tavares l'economia di scala che si avrà con il nuovo gruppo Stellantis permetterà di produrre con maggiore efficienza e quindi di salvaguardare il marchio Fiat.