Stellantis: Tavares, "faremo leva sui vantaggi di questa fusione da 25 mld per forte performance"

Daniela La Cava 18 gennaio 2021 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

"Oggi nasce Stellantis. Siamo molto orgogliosi della quotazione delle azioni Stellantis su Borsa Italiana e ringraziamo calorosamente i nostri oltre 99% di azionisti e investitori istituzionali che hanno reso possibile questo importante momento", ha commentato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, nel giorno della doppia quotazione sulla Borsa di Milano e su quella di Parigi. "Da oggi in poi, faremo leva sui vantaggi di questa fusione da 25 miliardi di euro per perseguire una forte performance e aumentare ulteriormente il valore per gli azionisti sulla base di vantaggi competitivi senza pari. Entrambe le direzioni di FCA e PSA hanno dimostrato capacità e affidabilità nel portare a termine il progetto e mantenere gli impegni", ha aggiunto il manager.