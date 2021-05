Stellantis: Tavares, con Mobile Drive rapido sviluppo di funzioni di connettività e servizi

Daniela La Cava 18 maggio 2021 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

"Oggi, c’è qualcosa che conta tanto quanto un design accattivante o una tecnologia innovativa, è il modo in cui le caratteristiche all’interno dei nostri veicoli migliorano la vita dei nostri clienti". Lo ha dichiarato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, commentando l'annuncio della nascita di Mobile Drive, la joint venture 50/50 tra Stellantis e Foxconn che mira a velocizzare i tempi di sviluppo per fornire esperienze innovative agli automobilisti. "Il software è un elemento strategico per il nostro settore e Stellantis vuole esserne leader con Mobile Drive, una società che renderà possibile il rapido sviluppo di funzioni di connettività e servizi che rappresentano la prossima grande evoluzione nel nostro settore, così come è stato con la tecnologia di elettrificazione", aggiunge Tavares.