Stellantis, Tavares: 10 anni di finanziamenti a tutti 14 marchi, 'non uccidi ciò che ami'

Redazione Finanza 14 maggio 2021 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Ognuno dei 14 marchi che fanno parte di Stellantis verrà finanziato per 10 anni e dovrà costruire un business e un piano industriale sostenibili nel lungo periodo. E' quanto ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, durante un evento organizzato da Automotive News, in base a quanto riportato dall'agenzia Radiocor Il Sole 24 Ore:"Li amiamo tutti e non uccidi ciò che ami", ha detto Tavares, riferendosi ai 14 marchi del gruppo, aggiungendo: "Quanti marchi hanno un finanziamento di 10 anni per organizzare la crescita? E' quello che stiamo dando loro. Quindi hanno una possibilità. Se ce la faranno, li applaudiremo. Se perderanno, vedremo cosa fare".