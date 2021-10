Stellantis: Standard Ethics assegna rating di sostenibilità

Daniela La Cava 6 ottobre 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics assegna rating di sostenibilità a Stellantis, indicando un corporate rating “E+”. La società, creatasi dalla fusione tra Fca e Psa (gennaio 2021), opera a livello globale in un settore determinante per la transizione energetica e per il passaggio verso una mobilità più sostenibile. Secondo la metodologia di Standard Ethics, Stellantis "presidia i principali temi Esg attraverso una adeguata governance della Sostenibilità e adotta una rendicontazione extra-finanziaria in linea con le migliori pratiche. Residuano spazi di miglioramento circa la corporate governance".A livello apicale, spiegano gli analisti, è possibile intervenire sulla composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione, sia per il raggiungimento della parità di genere sia per il rafforzamento della sua indipendenza nell’interesse degli azionisti di minoranza.