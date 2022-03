Stellantis: Moody's alza outlook a positivo, "progressi in termini di margini e leva"

Redazione Finanza 11 marzo 2022 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Moody's cambia l'outlook su Stellantis, portandolo da stabile a positivo e confermando il rating Baa3. "La revisione dell'outlook riflette i progressi di Stellantis in termini di margini e leva nel primo anno dopo la fusione tra Fca e Psa", ha affermato l'analista di Moody's, Matthias Heck. "È possibile un upgrade del rating a 'Baa2', se la società è in grado di sostenere un margine operativo a 'mid- to high single-digit' e mantenere la leva sostenibile al di sotto di 2,5 volte, nonostante le sfide a breve termine in termini di aumento dei prezzi delle materie prime e rischi per la fiducia dei consumatori”, ha aggiunto Heck.