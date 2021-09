Stellantis: Mercedes-Benz nuovo partner nelle batterie, produzione aumenterà entro il 2030

Valeria Panigada 24 settembre 2021 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Stellantis e TotalEnergies hanno accolto Mercedes-Benz come nuovo partner di Automotive Cells Company (ACC), la società la cui ambizione è creare un leader europeo nel settore delle batterie per veicoli elettrici. In bae all'accordo, Mercedes-Benz diventa azionista paritario di ACC insieme a Stellantis e TotalEnergies, ciascuno con una quota pari a 1/3.Dopo l’ingresso di Mercedes-Benz, i partner si impegnano ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030. L’aumento della capacità pianificata prevederà un investimento di oltre 7 miliardi di euro, che sarà sostenuto da sovvenzioni e finanziato da capitale e debito.“La strategia di elettrificazione di Stellantis procede spedita e l’annuncio di oggi è il passo successivo del nostro piano per diventare i capofila del settore automobilistico", ha dichiarato il CEO di Stellantis Carlos Tavares.