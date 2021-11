Stellantis: Fitch migliora outlook che passa a positivo da stabile

Redazione Finanza 26 novembre 2021 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Stellantis è finita sotto la lente di Fitch. L'agenzia di rating Usa ha rivisto al rialzo l'outlook del big europeo dell'auto da Stabile a Positivo, confermando il rating a lungo termine e il rating senior non garantito a `BBB`."L'outlook positivo riflette le proiezioni di Fitch secondo cui la generazione di cassa migliorerà a livelli coerenti con un rating più elevato nei prossimi 12-18 mesi, supportata dalla redditività sana e resiliente di Stellantis durante la pandemia", segnalano da Fitch. Dopo la decisione dell'agenzia di rating, gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione buy su Stellantis, con target price di 22,6 euro.Intanto in una giornata bersagliata dalle vendite a Piazza Affari per via della nuova variante Covid, il titolo Stellantis cede quasi il 5% a 15,894 euro.