Stellantis: Elkann, storico giorno segna inizio di un'era di straordinarie opportunità

18 gennaio 2021 - 09:29

"Questo storico primo giorno di negoziazione delle azioni Stellantis su Borsa Italiana segna l'inizio di un'era di straordinarie opportunità per il nostro gruppo. Sono tempi impegnativi e allo stesso tempo entusiasmanti nel nostro settore, con cambiamenti rapidi, più che in qualsiasi altro momento dalla sua fondazione, oltre un secolo fa. Stellantis inizia il suo percorso con la leadership, le risorse, la diversità e il know-how con cui costruire qualcosa di veramente unico e grande, fornendo ai nostri clienti veicoli e soluzioni di mobilità eccezionali e creando valore per tutti i nostri stakeholder". È quanto ha dichiarato John Elkann, presidente di Stellantis, nel giorno del debutto del nuovo gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA a Piazza Affari e a Parigi. Domani è atteso l'esordio a Wall Street, oggi chiusa per festività.