Stellantis: Christine Feuell nuovo ceo del marchio Chrysler

Daniela La Cava 7 settembre 2021 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Nuova nomina in Stellantis. Il gruppo dell'auto nato dalla fusione tra Fca e Psa ha annunciato che Christine Feuell, in precedenza chief commercial officer presso Honeywell Safety and Productivity Solutions, si unirà il prossimo 13 settembre a Stellantis come ceo del marchio Chrysler, riferendo al ceo Carlos Tavares.Christine Feuell, si legge nella nota, ha una vasta esperienza nel settore automobilistico, nei sistemi di automazione della catena di fornitura omni-channel e nelle tecnologie di smart building. La sua ampia esperienza nella creazione e nello sviluppo di prodotti avanzati, di strategie di marketing e modelli di business andrà a beneficio del marchio Chrysler, fornendo soluzioni innovative e sempre incentrati sul cliente.