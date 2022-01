Stellantis: Acea, calano del 23,8% immatricolazioni in Europa Occidentale a dicembre

Daniela La Cava 18 gennaio 2022 - 09:20

Vendite in calo a doppia cifra per Stellantis in Europa. Secondo i dati diffusi dall'associazione Acea, in Europa Occidentale (UE+Efta+UK) il gruppo automobilistico ha chiuso il mese di dicembre con le immatricolazioni in flessione del 23,8% a quota 233.115 e con una quota di mercato che passa al 18,7% dal precedente 19,2%. Il saldo dell'intero 2021 vede invece per Stellantis una contrazione dell'1,6%.